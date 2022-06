Cesar Zuiderwijk begeleidt slagwerkers St. Caecilia: ‘Het klinkt direct heel anders’

Joost Broekman straalt van oor tot oor. ,,Muziek uit de jaren 70 en 80 is helemaal mijn muziek”, zegt de 27-jarige slagwerker van St. Caecilia enthousiast. ,,Mijn vader had een CD die begon met Twilight Zone. Het is heel gaaf om nu met Cesar Zuiderwijk op één podium te staan.”

Muziekcentrum ’t Anker in Beek en Donk was zaterdagavond het decor van de spectaculaire muziekshow Sounds of Drums. De slagwerkgroep van Harmonie St. Caecilia uit Lieshout en Mariahout pakte uit met een avondvullend programma, waarbij een speciale plek op het podium was gereserveerd voor Cesar Zuiderwijk, drummer van de iconische Haagse rockband Golden Earring en één van Nederlands meest bekende percussionisten.

,,Onze dirigent Rob van der Sommen heeft vaker met hem samengewerkt. Hij heeft Cesar uitgenodigd”, vertelt Niek Gilsing, net als Broekman lid van de slagwerkgroep, over de bijzondere gastmuzikant.

,,Drummen is eigenlijk het enige wat ik kan. Dan moet je dat dus ook maar doen”, is Zuiderwijk zelf bescheiden over zijn bijdrage aan de show. ,,Ik vind optreden nog steeds hartstikke leuk. Zeker met zulke enthousiaste muzikanten om je heen. Als het publiek dan ook nog enthousiast is krijg je een fantastische avond met z’n allen.”

Die avond opende een druk weekend voor Harmonie St. Caecilia. Na Sounds of Drums op zaterdagavond, trad het harmonieorkest zondag op met Gerard van Maasakkers, in Openluchttheater Mariahout. ,,Mooi”, vond Caecilia-voorzitter Johan van der Heijden. ,,We konden eindelijk weer van ons laten horen.”

Gezamenlijke repetitie

Het slagwerkconcert op zaterdag werd voorafgegaan door een gezamenlijke repetitie. Natuurlijk hadden Gilsing en Broekman extra gelet op de verrichtingen van Zuiderwijk. En niet zonder reden: ,,Als hij achter het drumstel kruipt, klinkt het direct heel anders. Vreemd hoe dat werkt.”

Zuiderwijk, ook actief als muziekdocent, had op zijn beurt tips voor de veelal jonge slagwerkers: ,,Je moet niet op je instrument kijken als je speelt. Die trommels staan er heus wel.”

Het was de opmaat naar een spetterende show, waarin slagwerk in alle facetten centraal stond. De leukste vorm van muziek maken, volgens Zuiderwijk: ,,Het swingt, het is fysiek. Het is de basis van alle muziek.”

De 19 slagwerkers van Caecilia werden voor de gelegenheid bijgestaan door twee zangers, een blazerssectie en een combo. Ook de jeugdslagwerkgroep betrad het podium. Vanzelfsprekend bood het programma volop ruimte aan Cesar Zuiderwijk. Hij trad vier nummers solo op en begeleidde de slagwerkers tijdens de uitvoering van drie klassiekers van Golden Earring. Tot vreugde van Joost Broekman stond ook Twilight Zone op de play-list: ,,Dat kan ik toch maar mooi op mijn cv zetten. Dat ik dat nummer samen met Cesar Zuiderwijk heb gespeeld.”