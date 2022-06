Chefkok Jermain de Rozario had twee jaar een filmploeg over de vloer: ‘Ik was geen leuke kok’

Jaloers kijken Brouwhuize­na­ren naar andere speelplek­ken in de stad; hun park is een ‘knollen­veld’

HELMOND - IJverig zijn ze in Brouwhuis ideeën gaan bedenken om hun wijkpark mooier en leuker te maken voor jong en oud. Het enthousiasme is omgeslagen in grote teleurstelling bij een aantal bewoners. ,,‘Denk groots, er is een flink budget’, zei de gemeente. We zijn voor het lapje gehouden.”

24 mei