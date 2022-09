Chocolatier Hans van Bragt (67) zwaait af, Lisanne (27) is het nieuwe gezicht van de Cacaofabriek: ‘Zo’n kans krijg je niet snel’

Groot deel van Helmondse paalwonin­gen verkocht, in de toekomst kunnen toeristen mogelijk nachtje slapen

HELMOND - Toeristen zetten ze nog wekelijks op de foto. Sommigen bellen zelfs aan of ze binnen mogen kijken: de paalwoningen in Helmond. Ook bij kopers zijn ze in trek. Adriaans Vastgoed heeft er nu dertien van de hand gedaan.

23 september