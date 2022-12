Cijfers over klachten, bezwaren en meldingen in Helmond komen nu pas naar buiten: ‘Excuses hiervoor’

Marokkaan­se fans in Helmond teleurge­steld maar ook trots na verlies: ‘Dit was de kers op de taart’

HELMOND - ,,De rood-groene trein van Marokko die maar voortdenderde is in Parijs tot stilstand gebracht.” Zo verwoordt Helmonder Said Mokadim de uitschakeling van het Marokkaanse elftal in de halve finale tegen Frankrijk.

15 december