Claim van Forum voor Democratie over winkelstraten in Helmond ontkracht door factcheckers

DEN HAAG / HELMOND - Forum voor Democratie Helmond trok afgelopen woensdag op Twitter aan de bel over de situatie in de lokale binnenstad: ,,De grote ketens nemen de winkelstraten over en de leegstand neemt toe!” Uit onderzoek van ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt dat beide beweringen niet kloppen.

Sinds een paar jaar maakt een data-afdeling van de gemeente Helmond factsheets met cijfers over verschillende onderwerpen. Voor de afgelopen twee jaar zijn deze ook te vinden voor de detailhandel. Uit deze factsheets blijkt dat zowel in 2020 als 2021 37 procent van de winkels in heel Helmond bij een nationale of internationale keten hoorde.

Er is daarmee geen sprake van een toename. Uit de factsheets is echter niet op te maken hoe dit in verhouding staat tot voorgaande jaren, omdat ze niet verder teruggaan dan 2019. Wel zijn in vergelijking met ruim tien jaar geleden de winkels in Helmond volgens de factsheet ‘gemiddeld genomen groter’.

Juist afname

Volgens dezelfde factsheets groeide de leegstand zeker tien jaar lang, tot 2019. Maar de leegstand nam tussen 2019 en 2020 niet meer toe, en daalde in 2021 zelfs ten opzichte van het jaar ervoor. De gemeente Helmond reageert op de tweet van FVD. ,,De leegstand in Helmond is juist afgenomen, zowel in het centrum als voor Helmond totaal. Hierin speelt transformatie een belangrijke rol. Steeds vaker worden leegstaande panden omgebouwd naar kantoor- of woonruimte”, aldus een woordvoerder.

De afgelopen twee jaar is het aandeel grote ketens in de Helmondse detailhandel hetzelfde gebleven, en de leegstand is in die tijd zelfs gedaald. De beweringen van FVD kloppen dus niet. De partij is om een reactie gevraagd, maar die blijft vooralsnog uit.

Dit is een factcheck in het kader van een samenwerkingsproject tussen ANP, Pointer en Nieuwscheckers. Dit project heeft als doel om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen uitspraken en beweringen te toetsen op feitelijke juistheid.

