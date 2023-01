Coach wijst bij Helmond Sport op clubcredo: ‘Grauwte smoel, ginne skrik: dat geef ik de spelers mee’

Bestelbus in brand in woonwijk in Helmond, niemand gewond

HELMOND - Aan het Eymerickhof in Helmond is donderdagochtend een bestelbus uitgebrand. Daarbij raakte niemand gewond. Dat gebeurde in alle vroegte, rond 06.00 uur. De brandweer kwam ter plaatse en wist de inhoud van de laadruimte nog te redden.

8:36