Compaen zoekt samen met bouwbedrijf naar plekken voor huurwoningen in Helmond en Mierlo

Politiek praat óver Helmondse jongeren, niet met hen tijdens debat in Tienerhuis

HELMOND - Waar is de Helmondse jeugd? Waar zijn de jongeren over wie dit debat gaat? Het zijn de twee vragen die als een grote wolk boven het Tienerhuis in de wijk Brouwhuis hangen, deze hele zondagmiddag lang.

6 maart