Cristinne verhuisde naar Helmond om zieke zus te helpen; ze wil nu weg uit complex door overlast junks

De Keiebij­ters gaan Vurgloeie op vrijdag, en de Helmondse carnavals­schla­ger is dit jaar op bestelling

HELMOND - Een nieuw evenement op de vrijdag voor carnaval in Helmond: De Keiebijters gaan dan ’s middags Vurgloeie. Wat dat precies is, willen ze nog niet zeggen. De verkiezing van de carnavalsschlager is geschrapt, het lied van dit jaar werd in opdracht gemaakt.

6 december