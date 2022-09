Cultureel proeflab Post#5700 moet jonge kunstenaars voor Helmond behouden én ze helpen ontwikkelen

,,Veel jonge kunstenaars vertrekken uit Helmond. En dan zie je ze niet meer terug. Dat is een groot gemis, want we hebben ze wel nodig.” Joke Smeulders is uitgesproken over het belang van kunst en cultuur in de samenleving. Samen met muzikant en muziekdocent Thomas Pieters maakte ze zich sterk voor een cultureel proeflab in het centrum van Helmond.