Dave Vermeulen en Voltage trots op nieuwe plaat: ‘Onze ziel en zaligheid zit hierin’

Hij had anderhalf jaar tijd genoeg, nu past het interview met het ED nog net in de planning. Dave Vermeulen en zijn band worden een paar uur later verwacht bij het radioprogramma van Rob Stenders. De frontman weet dat het pluggen en promoten van de dubbel-lp Tomorrow Hits Today erbij hoort. ,,We zijn blij met de aandacht en de eerste recensies zijn heel positief. Tegelijkertijd voelen we eigenlijk geen spanning. We hebben hier onze ziel en zaligheid in gestopt.”