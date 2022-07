De Ameideflat bestaat bijna vijftig jaar: ‘Woontoren is niet meer weg te denken uit Helmond’

Onlangs nog voor een euro op Marktplaats te koop: een ansichtkaart van de net opgeleverde Ameideflat in Helmond. De foto is waarschijnlijk genomen in 1973, of niet zo lang daarna. ,,In november van dat jaar werd serviceflat De Ameide officieel in gebruik genomen”, weet onderzoekster Jolanda Bakker. ,,De flat bevatte 202 wooneenheden en de huurprijs was stevig, 400 gulden per maand, inclusief de kosten van verwarming, verlichting, water- en elektriciteitsverbruik en alarminstallatie.”