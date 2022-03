De droom van Jesse (16) uit Helmond komt uit: meespelen met Queen-tributeband

UIT DE OUDE DOOS Mississip­pi.... Wie haalde er een handteke­ning van Pussycat-zangeres Toni Willé?

HELMOND -Pussycat had midden jaren zeventig liefst vier internationale hits op rij: Mississippi (1975), Georgie (1976), Smile (1976) en My broken souvenirs (1977). Leadzangeres Toni Willé zal dus best veel publiek hebben getrokken met een signeersessie, vermoedelijk in Helmond.

5 maart