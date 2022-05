De Helmondse nachtmerrie voor een busje slapende Roemenen: ‘Het verdriet dragen is moeilijk’

Van de hele rit die zo catastrofaal eindigde, kan de Roemeense Andreea Gogoase zich achteraf weinig herinneren. Ze vertelde de politie dat ze het koud had toen ze die dag in maart 2018 in Helmond in een transportbusje stapte om naar huis te gaan. Haar werkdag bij slachterij Van Rooi Meat zat erop. Ze was moe en viel door de warmte in het busje geregeld in slaap, om even later in een nachtmerrie te belanden.