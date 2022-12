De Keiebijters gaan Vurgloeie op vrijdag, en de Helmondse carnavalsschlager is dit jaar op bestelling

Slachtof­fers van de toeslagen­af­fai­re krijgen een gezicht met fo­to-ex­po: ‘Het is nog lang niet opgelost’

HELMOND/EINDHOVEN - Op het Piet Blomplein in Helmond staan de komende drie weken levensgrote afbeeldingen van slachtoffers van de toeslagenaffaire. In Helmond zijn minstens 117 gezinnen gedupeerd door deze ‘zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid’.

