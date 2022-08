De laatste keer feesten op het naaktstrand in Helmond met Los Zand en FoutDoor

Nacht vol vechtpar­tij­en en geweld tegen politie in Helmond

HELMOND - Het is bijzonder onrustig geweest in de uitgaansgebieden van Helmond in de nacht van zaterdag op zondag. Er ontstonden meerdere vechtpartijen en de inzet van de politie werd niet door iedereen gewaardeerd. Agenten werden bekogeld met glas.

7 augustus