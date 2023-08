De oude gereformeerde kerk in Helmond heeft nu een zwembad met een dubbele frituur

Negentig jaar Lourdes­kerk in Mariahout herdacht

MARIAHOUT - Het was dinsdag exact 91 jaar geleden dat in Mariahout de bouw van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk werd aanbesteed. In het jaar dat ook dit Laarbeeks kerkdorp 90 jaar bestaat, kon dat moment natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.