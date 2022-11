De Sint zet binnenkort weer voet aan land; wie was er in 1969 bij deze viering in Helmond?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Bij het kasteel in Helmond wordt al dagen keihard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor Sinterklaas en zijn Pieten. Zo’n 27.000 bezoekers worden er verwacht als vanaf 15 november de deuren open gaan. Ook op het plein is weer van alles te doen.

Helmond stond nog niet op de kaart als ‘de Sinterklaasstad’ toen Jozef van de Broek deze foto maakte. Hij heeft er bij gezet ‘Sinterklaas Veestraat 30 nov. 1969’. Wie ziet zichzelf op deze foto of herkent iemand anders? Waar is de plaat precies gemaakt? Deel uw herinneringen aan dit sinterklaasfeest met ons via ed.nl/helmond.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Opening Huub de Beer, Heistraat 17 dec. 1969. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

De carnavalsoptocht kijken in de viswinkel van omaatje in de Heistraat

December 1969. De Heistraat was het warenhuis van Helmond en omliggende dorpen. Alles kon je er krijgen, van de dagelijks boodschappen tot sport-, bruids- en werkkleding, elpees, gordijnen en een complete huisraad. Huub de Beer opende een viswinkel op Heistraat 77. ,,Als kind keek ik daar de carnavalsoptocht. Die trok toen nog door de Heistraat. We zetten het raam open en ze gooiden het snoep zo naar binnen”, zegt Marcel de Beer.

Hij weet alle namen te noemen van de mensen op de foto, allemaal familie. Van links naar rechts zijn het Dick de Beer, Willemien van de Hurk, Ad de Beer, Mieke Keulens, Ruud de Beer en Huub de Beer junior. ,,Ad de Beer en Mieke Keulens zijn mijn ouders.”

Huub de Beer senior staat niet op de foto. Hij is de opa van Marcel en eigenaar van het winkelpand. De zaak werd gerund door zijn moeder. ,,Omaatje noemden wij haar.” Het was een viswinkel maar er lagen ook allerlei andere dingen in de schappen. ,,Koffiemelk, soep, potjes van Hak, mayonaise; van die gemaksproducten die je ook meteen meepakt. Dat was gewoon toen. In de Tweede Haagstraat hadden ze ook zo’n winkel waar van alles werd verkocht.”

Op vrijdag was het altijd heel druk in de viswinkel in de Heistraat. ,,Dan hielp mijn moeder mee. Zij is 19 jaar oud op deze foto”, zegt Marcel de Beer. ,,Toen omaatje overleed zijn de activiteiten gestopt. Dat was in 1976. Huub senior heeft het pand nog een tijd verhuurd. Er kwam een kaaswinkel in. Hij heeft het in eigendom gehad tot de gemeente het heeft opgekocht.”

Waarschijnlijk had die er plannen voor toen de hele binnenstad op de schop ging. ,,Het was nummer 77. Ernaast zat vroeger Van der Kuijlen sportartikelen. het pand is afgebroken.” Tot de dag van vandaag is niets nieuws gebouwd op die locatie. Al jaren is het een veldje naast het parkeerterrein van Lidl dat ligt te wachten op nieuwe ontwikkelingen.