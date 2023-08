De voorraad in onze kelder was genoeg voor twee lange oorlogen

Geen kermis in Acht het komend weekend; de grote vraag is: komt de kermis ooit nog terug?

EINDHOVEN - Het vinden van een geschikte locatie, omdat het Merwedeveld bezet is, is niet gelukt. Mede door de hoge bijkomende kosten heeft de organisatie besloten dit jaar geen kermis in Acht te organiseren. Misschien in de toekomst?