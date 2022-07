Deelnemers Fiets4Daagse De Peel hadden er weer zin in na coronastop

,,Heel keurig”, zegt Frans Kousen, voorzitter in startplaats Stiphout. ,,Je ziet dat veel mensen weer honger hebben naar activiteiten. We hadden veel deelnemers van buiten de regio die voor de Fiets4Daagse hier op vakantie gaan.”

Het was de eerste editie ‘sinds corona’. ,,Er zijn mensen die nog voorzichtig zijn en de drukte niet opzoeken, maar we zijn absoluut tevreden met de opkomst ”, aldus Paul van Sambeeck, voorzitter van de overkoepelende stichting waar de vier plaatselijke organisaties onder vallen.

In Stiphout stapten elke dag zo’n 600 vierdaagserijders op de fiets, in veel gevallen een e-bike. Vrijdagmiddag was er een feestelijke afsluiting omdat Stiphout voor de 25ste keer startplaats was. Voor het eerst was het vertrekpunt bij atletiekclub HAC. Kousen: ,,Dat is heel goed bevallen. Veel parkeergelegenheid en je rijdt meteen veilig het fietspad op hier.”