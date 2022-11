Delicatessenzaak en tassenwinkel in Elzas Passage hebben de deuren gesloten

Sinter­klaas klopt Oranje nog in Helmond: ‘We zijn heel afwachtend geweest rondom dit WK’

HELMOND - In het Helmondse stadshart is het amper te merken dat het WK voetbal in Qatar op punt van beginnen staat. Toch hoopt de horeca op mooie omzetten. ,,We waren afwachtend, maar hebben alsnog juichsjaals laten maken.”

15:00