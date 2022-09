Demonstratie turfsteken trok veel bekijks, wie waren er bij?

Demonstraties van oude ambachten en beroepen kunnen vaak op een grote belangstelling rekenen. Zoals hier op 18 september 1983. Op initiatief van de VVV kom men zien hoe een turfsteker vroeger te werk ging. Wie weet war deze foto is genomen? Wie was er zelf bij of herkent iemand op de foto? En welke meneer kroop in de huid van de turfsteker van vroeger? Laat het ons weten.

Volledig scherm Theo van Dijk achter de knoppen in 't Speelhuis © Jozef van den Broek

‘Freek de Jonge kwam bij ons thuis’

Je maakt nog eens wat mee als je vader in het theater werkt. ,,Ik weet nog dat Freek de Jonge bij ons thuis kwam in de Plesmanlaan. Volgens mij heeft hij meegegeten”, vertelt Judith van Dijk. Haar vader is Theo van Dijk, die op de foto te zien is als man achter de knoppen.

Veel lezers herkenden hem. Martien Relou, Irma Senders, C. van de Goor, Marjon van Veghel, ze kwamen allemaal met de goede naam. 'Hij zit achter de Memolight, een computer voor de besturing van het licht’, meldt Gert Meijer. Dat was boven in de nok van het oude Speelhuis. ‘Dit is nog voor de officiële opening’, weet Theo Pluijm, oud-collega van Theo van Dijk. ‘Hij was destijds hoofd techniek’, aldus Pluijm die zelf later die functie kreeg en onlangs met pensioen ging.

Kunstencentrum

,,We groeiden zo'n beetje op in ‘t Speelhuis”, zegt Judith van Dijk. ,,Elke week liepen we daar rond. Vader is begonnen in het oude Kunstencentrum. Hij was toneelmeester, deed alles. Een paar jaar later kwam Wim van Bokhoven er bij. En daarna Theo Pluijm. Hij moest vaak ‘s avond werken. En dan tot midden in de nacht, om alles af te breken en in de vrachtwagen te laden. Het voordeel daarvan was dat mijn vader regelmatig overdag thuis was.”

Judith hield er een bijbaantje aan over. ,,Zoals meer kinderen van personeel. Programmaboekjes verkopen, posters ophangen, dat soort dingen.”

Quote Vader kwam thuis met een doos vol radertjes en stukjes hout. Daar maakte hij dan een klok van Judith van Dijk

Haar vader was ook lid van toneelvereniging St.-Genesius. ,,Hij stond niet zelf op toneel, maar deed van alles achter de schermen. Zo maakte hij decors. Als er dan een opvoering was, gingen wij kijken.” Haar vader had ook een bijzondere hobby: ,,Hij restaureerde antieke klokken. Thuis hingen er zo’n veertig aan de muur. Dan kwam hij van een beurs met een doos vol radertjes en stukjes hout. En daar maakte vader dan een klok van.”

André van Duin

Er meldde zich ook een oud-collega van Van Dijk, Irma Senders. ,,Ik werkte zelf tot augustus 1977 bij het Kunstcentrum op de administratie en heb voor het eerste seizoen in ‘t Speelhuis vele voorstellingen geboekt. Onder andere van Andre van Duin, die voerde twee keer zijn revue op. Ik deed dat rechtsreeks bij Joop van de Ende. Die belde zelf daarna om te vragen hoe de bouw van het Speelhuis vorderde. Dat waren nog eens tijden. Toenmalig directeur Jan Maas en Theo van Dijk zijn beiden helaas te vroeg gestorven.”

Quote Op zijn kantoortje hing een tekening die Ramses Shaffy op het podium had gemaakt van Liesbeth List Judith van Dijk

Judith: ,,Mijn vader overleed negentien jaar geleden op 61-jarige leeftijd. Wat was hij altijd trots als mensen zeiden dat ze het theater zo mooi vonden.”

Theo van Dijk maakte heel wat bekende artiesten van dichtbij mee. Zoals de al eerder genoemde Freek de Jonge. ,,Hij was zelf helemaal weg van Ramses Shaffy en Liesbeth List. Op zijn kantoortje hing een tekening die Ramses op het podium had gemaakt van Liesbeth.”