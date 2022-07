‘Deze groep mag nu niet uit elkaar vallen’; jonge vluchtelingen verhuizen samen naar centrum van Helmond

,,Het is niet de bedoeling dat ze in deze setting blijven, maar we zijn nog niet klaar met ze”, zegt Blanksma. ,,Ik ben een ervaring rijker. Ik zie wat het doet als jongeren van deze leeftijd uit een crisissuatie gastvrij worden opgevangen. Ze ze zijn onderdeel van onze samenleving geworden, durven weer te denken aan een toekomst. Er zijn nooit problemen geweest. Het zou jammer zijn als we nu uit elkaar laten vallen wat in een half jaar is opgebouwd.”