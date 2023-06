Deze spelers, trainers en clubs maken in Philips Stadion kans op de prijzen bij het ED Amateurvoetbalgala

PSV strikt eredivisie-ontdekking Ricardo Pepi

PSV heeft de Amerikaanse international Ricardo Pepi binnen. De Eindhovenaren maken ruim negen miljoen euro over aan FC Augsburg, dat de spits afgelopen seizoen nog verhuurde aan FC Groningen. Pepi ondergaat later deze of begin volgende week de medische keuring, waarna bij PSV een contract klaarligt tot medio 2028.