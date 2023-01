Deze wielerliefhebber van Helmond Sport is Bob Peeters dankbaar: ‘Het was mentaal lastig, dat kan ik wel zeggen’

Drukte rondom Landal Grotelsche Heide moet worden beperkt

BAKEL - Het mag niet te druk worden op de wegen rondom het nieuwe park Landal Grotelsche Heide in Bakel. Als dat wel het geval is, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de overlast in te perken. Dat huiswerk geeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het college van B en W mee.

26 januari