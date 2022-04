Diana N. en de gemeente Helmond geven niet op in grote fraudezaak: ‘De stad moest opdraaien voor drie Volvo’s’

Diana N. werd afgelopen zomer in een civiele procedure veroordeeld tot het ‘terugbetalen’ van 54.000 euro aan de gemeente Helmond, maar liet al meteen weten in hoger beroep te gaan. De rechtbank in Maastricht bepaalde toen dat N. zich deels verrijkt had, als levenspartner van oud-topambtenaar Pieter H. in Helmond. Deze man, het voormalig hoofd inkoop van de gemeente, was jarenlang een meesteroplichter. Hij leidde een luxe leven op kosten van de gemeente. Hij schafte onder meer auto’s, dure kleding en elektronica aan.