Dickensnight wordt eerbetoon aan overleden voorzitter, toekomst Helmonds evenement is onzeker

Kunstenaar Andrei Roiter is altijd onderweg met een koffer vol gaten

HELMOND - Wie altijd op reis is, komt nooit ergens thuis. De Russische kunstenaar Andrei Roiter laat in Helmond in zijn melancholieke schilderijen zien hoe het voelt om een eeuwige migrant te zijn. Met hoofdrollen voor bakstenen en koffers.

30 november