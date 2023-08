Dief slijpt voor oog camera’s sloten van fietsen bij station Helmond

Tegenstan­ders komst supermarkt in Deurne schrikken, Aldi al eigenaar grond: ‘Wat een judas­streek’

DEN HAAG - De volgende rechtszaak over wel of geen Aldi in Deurne is schokkend geëindigd voor de tegenstanders. De advocaat van de supermarkt onthult dinsdag dat er een koopovereenkomst ligt met de eigenaar van het pand dat moet wijken voor een parkeerplaats.