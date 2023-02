Dierverzorgers zijn gedumpte rijsttafels en frikadellen beu: voerverbod bij twee Helmondse parken

Veelpleger opnieuw opgepakt voor drugsbezit in Uden en Veghel: ‘Het systeem werkt altijd tegen mij’

DEN BOSCH/VEGHEL - Hij bracht een groter deel van zijn leven achter de tralies door dan in de maatschappij. Veelpleger S.Y. (39) is al sinds zijn twaalfde jaar kind aan huis bij de rechtbank in Den Bosch.