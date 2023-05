Dilia Blok preekt in protestantse kerk

Cultuurwet­hou­der en Weeffa­briek zijn het zat, altijd praten over geld: ‘Het moet gaan over inhoud’

GELDROP-MIERLO - Het moet maar eens afgelopen zijn: altijd dat gepraat in de politiek over geldtekort bij cultureel centrum De Weeffabriek in Geldrop. Cultuurwethouder Peter Looijmans (DGG) is tot inzicht gekomen dat die tekorten feitelijk de schuld zijn van de gemeente. En daar wil hij nu iets aan gaan doen.