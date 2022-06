Directeur zwaait af bij school De Hilt: ‘Ik sta met jurk en pruik op ’t podium, kinderen zien; ‘Hé, die durft dat ook’

HELMOND - Cavia’s met namen als Theo van de Gouden Kegel en Heintje van slager Gruijters liepen begin jaren tachtig over een baan op Helmond kermis. Daarmee zamelde De Hilt geld in voor het schoolkamp; het zegt volgens scheidend directeur Geert Rosielle veel over het karakter van de ‘gouden’ school.