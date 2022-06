Discussie over ‘Aambeeldplan’ Stiphout gaat door; ‘weigeren vergunning niet te verklaren’

Helmond gaat kijken of het meer vluchtelin­gen kan opnemen: onderzoek naar nood- en crisisop­vang in de stad

HELMOND - Helmond gaat onderzoeken of het tijdelijk extra asielzoekers kan huisvesten in de stad. Ook gaat de gemeente, als onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, kijken of er eventueel een crisisopvang kan worden gerealiseerd. Daarmee zou het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen worden ontlast.

