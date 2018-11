Dochter Cherlaine (14) geschokt over veel hogere straf voor 'wraakvader' Mario

De dochter van Mario Haazen (53) uit Helmond heeft geschokt gereageerd op de veel hogere straf die haar vader kreeg opgelegd voor de poging tot doodslag op haar stalker. Haazen werd gisteren in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf. ,,Het is heel erg moeilijk, hij deed het voor mij.”

Haazen, die ontevreden was over het volgens hem lakse optreden van de politie, spoorde de veel oudere Jack S. op, die zich op Instagram als een 17-jarige jongen had voorgedaan tegenover zijn dochter. Hij postte bij zijn huis en ging hem achterna, toen S. in de auto stapte. Op het terrein van de Grote Beek in Eindhoven nam hij hem te grazen.

De rechtbank legde hem aanvankelijk tien maanden celstraf op wegens zware mishandeling. De aanklager ging in hoger beroep voor een zwaardere straf. Voor poging tot moord was tegen hem zes jaar cel geëist. Hij kreeg dus 4,5 jaar.

Mokerslag

De strafmaat kwam aan als een mokerslag bij de ex-vrouw van Haazen en zijn dochter Cherlaine, vertelden ze gisteravond bij RTL Late Night. ,,We hadden rekening gehouden met ongeveer veertien maanden celstraf waarvan een deel voorwaardelijk, maar dit. Nee, dit is echt een heel groot verschil. Cherlaine reageerde heel verontwaardigd dat haar vader dit moet overkomen’’, aldus de ex-vrouw.

Volgens het gerechtshof riskeerde Haazen het overlijden van Jack S. door hem meerdere keren met een sneeuwschep te slaan. Het slachtoffer liep onder meer twee gebroken onderarmen en sneeën in zijn been en hoofd op. Een deel van het letsel is blijvend en Jack S. kampt naar eigen zeggen nog steeds met geheugenverlies en angstaanvallen.

Tegenstrijdig vonnis

Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Haazen, noemt het vonnis tegenstrijdig. ,,Het is heel duidelijk, dat zegt ook het NFI, dat de wond aan het hoofd veroorzaakt kan zijn door vallen of door het afweren van een schop’’, zegt hij bij Twan Huys. ,,Mijn cliënt heeft altijd verklaard dat hij hem expres op zijn armen en benen heeft geslagen, zodat hij bleef liggen. Hij had namelijk de politie al gebeld dat ze moesten komen. Het is evident, dat hij hem niet heeft willen doden. Dat blijkt ook uit gesprekken met 112.’’

Bij het bepalen van de straf heeft het hof in ernstige mate laten meewegen dat Haazen voor eigen rechter wilde spelen. ‘Dat is in de Nederlandse rechtsorde volstrekt onacceptabel’, aldus het hof in zijn uitspraak.

Jan-Hein Kuijpers gaat in cassatie tegen het vonnis.