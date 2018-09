Doodgebeten pups gevonden in Helmond, baasje heeft haar 32 honden 'niet onder controle'

Zorgcampus Peelregio: 'Het is pionieren'

7:00 HELMOND - Het is nog niet de allesomvattende oplossing voor het personeelsgebrek in de zorg. Maar vijf grote zorginstellingen in Helmond en de Peel hebben met hun gezamenlijke initiatief voor een eigen 'zorgcampus' wel dertig bevlogen studenten binnengehaald. De groep, in leeftijd variërend van negentien tot vijftig jaar, ging deze maand aan de slag.