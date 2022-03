Douwe en Liliane vangen al tien jaar vluchtelingen op in hun eigen huis in Helmond: ‘Het geeft heel veel voldoening’

Een nieuw leven in Deurne, verwarmd door een Helmondse deken

Een pas geboren baby in de veilige handen van een verpleegster. Deze foto zou gemaakt zijn op 1 juli 1969 in het ziekenhuis in Deurne. Dat heette toen nog Sint-Willibrordus. De deken komt van Hatéma uit Helmond, is te zien op het embleem.

