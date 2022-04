Drie generaties van kartrekkers; judovereniging Mierlo-Hout bestaat 50 jaar

Judovereniging Mierlo-Hout bestaat 50 jaar. Dat gaat de club vieren op 14 mei met een dag vol sport en spel, vertelt voorzitter Harrie de Greef. ,,We hebben judokampioen Frank de Wit uitgenodigd om een clinic te verzorgen. De dag sluiten we af met een feest.”

De vereniging is opgericht door Sjef de Greef, die ook voorzitter werd. Zoon Harrie nam het stokje van zijn vader over. Ook kleinzoon Mark verzorgt wekelijks judolessen bij de jubilerende club.

Als jong ‘menneke’ was Harrie de Greef (62) lid van ‘De eerste Lieshoutse Judovereniging’. Drie maal in de week werd hij, achter op de fiets van zijn vader Sjef, naar Lieshout gebracht. ,,Op een gegeven moment zei ons pa: dit moet anders kunnen. Tijdens die fietstochtjes ontstond de gedachte om een judovereniging in Mierlo-Hout op te richten.”

Club kreeg een vliegende start

Op 2 mei 1972 was Judovereniging Mierlo-Hout een feit. De club had al snel ruim 140 leden. Sjef de Greef werd tot voorzitter gebombardeerd en het toenmalige bestuur haalde Hans Spermon naar de club. ,,Een grote naam binnen de judowereld. Met zijn komst kreeg de club een vliegende start.”

Quote Zoals het gaat in het leven zijn er goede en minder goede perioden. Voor onze vereniging was dit niet anders Harrie de Greef

Na omzwervingen, via gymzaaltjes in het Carolus Borromeus College, basisschool St. Odulfus en de huishoudschool op ’t Hout, kwam de judovereniging in november 1979 in de sporthal aan de Mahoniehoutstraat terecht. ,,Daar ging het gestaag vooruit en werden er gedurende lange tijd veel competities georganiseerd. Maar zoals het gaat in het leven zijn er goede en minder goede perioden. Voor onze vereniging was dit niet anders. Bij Hans Spermon werd Parkinson geconstateerd en het verzorgen van de lessen werd steeds moeilijker. Zodoende nam ik met hulp van Spermon de taak van hoofdtrainer op me.”

Sporthal werd geprivatiseerd

Begin jaren 90 werd de sporthal geprivatiseerd. ,,Uiteindelijk bleef er voor ons geen goede accommodatie over. We moesten sporten in een hal waar tegelijkertijd werd gevolleybald, zonder een goede afscheiding.” Dit, samen met het wegvallen van Hans Spermon, zorgde ervoor dat het ledenaantal daalde tot in de 60. ,,Een drama voor de vereniging. We moesten op zoek naar een geschikte ruimte voor de club.”

Dat werd de indertijd leegstaande basisschool De Koperwiek aan de Tarbotstraat. ,,In mei 1997 werd het 25-jarige jubileum groots gevierd in onze eigen DOJO. Helaas heeft mijn vader dat net niet meegemaakt, hij is voor de verhuizing overleden.” In 2007 nam De Greef, na vele bestuurstaken, de rol van voorzitter op zich.

Quote Bij judo zijn hygiëne, respect voor de anderen en zelfbeheer­sing net zo belangrijk als het leren van vallen en werptech­nie­ken Mark de Greef

Derde generatie judoliefhebber is zoon Mark de Greef (37). Hij is hoofdtrainer en neemt ook deel in het bestuur van de club. Judo is veel meer dan zomaar een sport, vindt hij. ,,Bij judo zijn hygiëne, respect voor de anderen en zelfbeheersing net zo belangrijk als het leren van vallen en werptechnieken. Daar komt nog bij dat je alle spieren in je lichaam gebruikt en het ook je conditie op peil houdt. Je raakt nooit uitgeleerd, de sport geeft zelfvertrouwen én je kunt het tot op zeer hoge leeftijd blijven beoefen.”

Het bestuur en de vele vrijwilligers zijn volop bezig de vereniging gezond en interessant te houden voor leden en aspirant-leden. ,,Nieuwe leden werven valt nog niet mee. De jeugd van tegenwoordig heeft zoveel afleiding, dat sporten vaak niet meer op de prioriteitenlijst staat. Jammer, want sporten is gezond en judo is een fantastische sport om te beleven!”