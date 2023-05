Dubbel gevoel bij Bruheze na mislopen titel: ‘We hebben nu al een geweldig seizoen’

Ten dode opgeschre­ven HVV gewoon weer kampioen; ’platte kar niet voor niets laten komen’

HELMOND - Hij is al lid sinds 1968, Hans van Hoof. En in die 55 jaar heeft hij heel wat pieken en ook heel wat dalen meegemaakt. Een paar jaar geleden nog, in 2017, leek voetbalclub HVV in Helmond ten dode opgeschreven. Maar zondag werd het eerste elftal gewoon kampioen in de vierde klasse.