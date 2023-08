Duel tussen Jong PSV en Helmond Sport kort stilgelegd nadat fans confrontatie met elkaar opzoeken

Huisves­ting studenten in Akert levert wellicht artsen voor Anna Ziekenhuis op

GELDROP - Studenten geneeskunde in de Akert betekent op den duur nieuwe artsen voor het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Dat is in ieder geval de hoop van bestuurder Astrid van der Put van de Anna Zorggroep. Zo kan het tekort aan artsen in onder meer het Anna Ziekenhuis verminderd worden.