Duizenden euro's terugbetalen van je bijstand; het overkomt Geert uit Helmond en Eindhovenaar Hans en ze zijn niet de enige

Wethouder over bizarre claim voor Helmondse bijstands­moe­der: ‘We moesten wel; zitten in ’n spagaat’

HELMOND - ,,We moesten dat uitkeringsgeld wel terugvorderen. We zitten in een spagaat”, zo reageert wethouder Erik de Vries (SP, werk en bijstand) op de door de rechter teruggedraaide claim aan het adres van een Helmondse bijstandsmoeder.