Duofietsen voor mensen met beperking

Antoon Loverbos staat zijn ‘vijfde kind’ af aan zijn zonen en dochter; nieuwe generatie aan het roer bij grootste spuitgie­ter van het land

HELMOND - Van een schuurtje in Ommel naar 35 duizend vierkante meter aan fabriekshallen in Helmond. Die gang maakte Antoon Loverbos met zijn bedrijf in spuitgieten en nu draagt hij dat levenswerk over aan zijn kinderen, die in hun jeugd al met kunststof werkten.

6 april