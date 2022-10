Een bezoek aan een slagerij? Wie weet er iets over deze raadselachtige foto?

Worden deze dames en heren misschien op een rondleiding in een slagerij getrakteerd? Wie weet bij welke gelegenheid de foto is gemaakt? Waar is het plaatjes geschoten? Wie ziet zichzelf op de foto of herkent iemand anders? Meld het ons via een mail naar helmond@ed.nl

Volledig scherm Stedelijk Helmonds Concertkoor © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Helmond had het beste jeugdkoor van het land

,,Het Stedelijk Helmonds Concertkoor kwam in de jaren 70 en 80 regelmatig op televisie. Door de omroepen werd het beschouwd als het beste jeugdkoor van Nederland”, zegt René Coolen. ,,Niet alleen in Nederland kwamen we op tv, ook in Joegoslavië, Bulgarije, Duitsland en België.”

In zijn hoogtijdagen was het SHC (1959-1997) een koor van naam en faam. De jonge zangers en zangeressen traden op in kerken en concertzalen door het hele land. Ook maakten ze concertreizen door Europa. Vaak kwamen ze met prijzen terug naar Helmond. In 1970 was het SHC het beste jeugdkoor op het Avro-muziekfestival.

Jozef van den Broek maakte in oktober 1974 een foto tijdens de opnamen die werden gemaakt voor een televisieprogramma van de Tros. René Coolen beheert het archief van SHC en heeft een website met heel veel informatie; stedelijkhelmondsconcertkoor.nl.

Coolen herkent een heleboel mensen op de foto. Hij noemt onder meer de namen Wil Klumpers, Irma Martens, Marie-Antoinette Martens, Willeke Slegers, Sissy Slegers, Jean-Paul Reijnders Judith van Neerven, Brigitte Lombert, Rita vd Biggelaar, Marion Dijsselbloem, Eric Domensino, Jan vd Beek, Ruud Spijkers, Marion Colen, Els Keultjes, Mariëlle van de Laar en Gonnie Feddema.

Feestavonden en op kamp

,,Volgens mij was ik op dat moment ook nog lid bij het SHC. Ik zong bij de ‘tweede sopranen’ en sta op de tweede rij, derde persoon aan de linkerzijde”, meldt Marijke Brouwers. Zij noemt ook een heleboel ‘namen van toen’: ,,Lydia van den Heuvel, Mariëlle van de Laar, René van de Laar (pianist) Frans Spijkers (dwarsfluitist), de drieling Gabriël, Rita en Clementine van den Biggelaar en hun broer Joost van den Biggelaar, Renate Haesen en Anke Roefs. Mevrouw Sleegers, de moeder van Mariëlle en René, regelde het ledenbestand en de administratie.”

Het SHC - voorheen Lambertus Kinderkoor - was meer dan alleen een koor. Andere activiteiten waren zeer zo belangrijk als het zingen. Er waren feestavonden voor de kinderen, ze gingen op kamp en ze konden komen sjoelen en een flesje fris drinken. Veel vrijwilligers zetten zich in voor het koor.

Een teruglopend ledenaantal heeft uiteindelijk geleid tot opheffing van het koor in 1997.