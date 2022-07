Een en al gezelligheid op Gaotic Games in Milheeze

MILHEEZE - Het was vanaf het begin een feestje, zaterdag bij de eerste editie Gaotic Games in Milheeze. Veertien teams streden deze dag voor de slag om Milheeze in een speciaal opgebouwde arena.

Voor aanvang van de spelen vloeide de alcohol al goed bij de deelnemers. Vrijwilligers zorgden ervoor dat de teamleden niets te kort kwamen in hun vak in de arena. ,,Het is nu al erg gezellig”, vertelt Nika Wilbers uit het team Klasje 2012. ,,We hebben met klasgenoten van de lagere school dit team gevormd. We maken er vandaag een feestje van.”

Quote We willen rustig beginnen. Wie weet kunnen er volgend jaar meer teams inschrij­ven Wesly Brouwers, bestuurslid

Stichting Gaos, die dit evenement op touw heeft gezet, is ontstaan uit verschillende vriendengroepen die minimaal een keer per jaar voor jong en oud iets in Milheeze willen organiseren. ,,We kregen meteen veel positieve reacties na de oproep voor dit evenement. We zaten meteen vol met 14 teams”, vertelt bestuurslid Wesly Brouwers. ,,We willen rustig beginnen. Wie weet kunnen er volgend jaar meer teams inschrijven.”

Sponsoring door ondernemers

De stichting is erg blij met de sponsoring van ondernemers uit Milheeze. Brouwers: ,,Anders was dit niet mogelijk geweest.” De teams moeten minimaal uit tien en maximaal veertien personen bestaan. Er zijn verschillende rondes: kracht, denkvermogen, fysiek, kennis en muziek. ,,Fijn dat dit het heel anders is dan een zeskamp”, vertelt Karlijn van Lijssel, van team Klasje 2012.

Bij het eerste spel moest een deelnemer van elk team de leeftijden raden van veertien ondernemers uit Milheeze. Bij alle spelen stonden juryleden om te kijken of alles goed en eerlijk verliep. Dat was bij het rodedraadspel, waarbij waterflessen op een wankele toren moesten worden gezet, zeker nodig. ,,Ho ho, niet valsspelen”, roept Cor Aldenzee, die samen met Janko Akkers de presentatie deed. ,,Als ze een paar seconden eerder hadden afgefloten, hadden we er veel flessen op gehad. Nu vielen de meeste er net van tevoren af”, zegt Wilbers wat teleurgesteld.

Met een glas bier de arena rond

Ook bij de spiraal liep het niet zo goed als het team wilde. Bente Peeters: ,,Het is me maar een keer gelukt.” Maar het mocht de pret niet drukken. Ton Welten van team Gaotisch loopt de arena rond met een glas bier in zijn hand. ,,We doen voor de gezelligheid mee, al willen we als oudste team wel winnen. Zo niet, dan winnen we vanavond na afloop in de tent wel”, vertelt hij lachend.

Het team de Jonkvrouwen en hun Ridders eindigden als eerste. Team Gaotisch won het rodedraadspel.