Een feestje met kraampjes in de Veestraat in Helmond: wie was er bij?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Was er een standwerkersconcours of werd er misschien een braderie gehouden? Was er een speciale gelegenheid voor dit evenement? Wat staat er op het briefje dat de meneer in het midden laat zien; iets met kroegbazen van Helmond?

Bij de foto wordt helaas niet meer vermeld dan ‘Veestraat, feest’. Wanneer het plaatje is gemaakt, is ook niet helemaal duidelijk: 1973, 1974 en een vraagteken zijn er bij geschreven.

Herkent u zichzelf of iemand anders op de foto? Weet u wat er te doen was in de Helmondse winkelstraat? Deel uw herinneringen met ons via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Kinderen van basisschool De Boogschutter in Helmond ontvangen minister Van Kemenade van Onderwijs in 1976 met spandoeken. © Jozef van den Broek

Helmondse kinderen eisen dat ze naar school mogen als ze vier jaar oud zijn



Welk effect het Helmondse protest precies heeft gehad, is moeilijk te zeggen. De kinderen van de vroegere basisschool De Boogschutter hebben in ieder geval goed van zich laten horen.

Op een zomerdag in augustus 1976 grepen ze hun kans. Er was hoog bezoek uit Den Haag naar de stad gekomen en de leerlingen trokken alles uit de kast om onderwijsminister Jos van Kemenade duidelijk te maken dat zij naar school willen. Niet pas als ze vijf zijn geworden, gewoon zoals het eerder ook was met vier jaar oud.

Geldproblemen

Marjolijn Klik weet zich nog te herinneren dat er in die tijd iets veranderde met de regelgeving rond kleuters. ,,Het probleem was dat in Nederland kleuters altijd vanaf vier jaar naar school gingen. Maar door de Leerplichtwet (5 jaar) en financiële problemen was dit niet meer mogelijk voor alle kinderen van vier jaar, terwijl dit juist in een stad als Helmond gewenst was voor kinderen uit achterstandswijken. Dus: kinderen van vier wilden naar school, maar mochten dat niet.”

Klik was zelf niet bij dit onderdeel van het bezoek van de minister, maar ze weet wel dat Van Kemenade ook naar Helmond kwam voor de opening van de nieuwe schoolbegeleidingsdienst, Onderwijskundig Centrum Gewest Helmond aan de Europaweg. Dat was een netwerk van schoolbegeleidingsdiensten ter ondersteuning en uitvoering van het zogenaamde constructieve onderwijsbeleid van Van Kemenade.

Iedereen naar de middenschool

Van Kemenade, onder meer oud-burgemeester van Eindhoven, werd vooral bekend toen hij als minister van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) de middenschool wilde invoeren. Alle leerlingen van 12 tot 16 jaar zouden naar dezelfde brede school gaan, zodat leerlingen uit lagere sociale milieus meer kans zouden hebben een hoger niveau te bereiken.

Met het verdwijnen van de PvdA uit de regering, kwam er van het de middenschool niks terecht. Er is nog wel mee geëxperimenteerd, maar in de jaren tachtig stierven de plannen een zachte dood.