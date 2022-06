Een relaxte ambiance op Aarlese Lowman Festival: ‘Vooral covertjes doen’

Vanaf ver weg hoor je de Bob Marley-achtige muziek al op je afkomen. Afgelopen zaterdag was de Aarle-Rixtelse Schoolstraat decor voor Lowman Reggae and Ska Festival. Bij binnenkomst word je meteen verwelkomd door een grote vlag in het rasta groen, geel en rood. Het saamhorigheidsgevoel straalt niet alleen af van de liefdevolle songteksten, maar ook van het ‘liefde = samen’-welkomstbord. Na twee jaar is de Lowman-organisatie extra blij dat ze de achtste editie van hun festival kunnen laten plaatsvinden.

Volledig scherm Afgelopen zaterdag was de Aarle-Rixtelse Schoolstraat decor voor Lowman Reggae and Ska Festival. © Rene Manders/DCI Media

Het is alweer een aantal jaar geleden toen Thea Wich, Marlon Kicken en een paar andere vrienden de koppen bij elkaar staken om een reggae-festival te organiseren. ,,We waren op verjaardag en bedachten ons dat er in de buurt niks met reggae wordt gedaan’’, zo vertelt Kicken, presentator op het festival. ,,Daarnaast was het enige reggae-festival in de omgeving er net mee gestopt. Als grote liefhebbers moesten we dus wel iets doen. En als rasechte Aarlenaren wilden we iets terugdoen voor het dorp. Ook wisten we al snel waar we dat wilden doen: bij OJA, de plek waar wij al van kleins af aan komen. Daar belandden we meteen in een warm band. Sindsdien is dat altijd een geweldig fijne samenwerking geweest.’’

Quote Er zijn genoeg mensen die maar één keer per jaar reggae horen, en dat is hier. Marlon Kicken, Organisatie Lowman

Nog altijd is het dezelfde groep vrienden die het festival in het Aarlese organiseert, met hier en daar een mannetje erbij. Maar wat heeft Aarle-Rixtel met reggae-muziek? ,,Er wonen in Aarle-Rixtel sowieso veel grote muziekliefhebbers”, zo vertelt Wich. ,,Voor hen maakt de soort niet zoveel uit. Daarnaast staat de muziek voor liefde en saamhorigheidsgevoel. Daardoor is de ambiance hier heel relaxt. Maar je hoeft niet per se van de muziek te houden om een leuke dag te hebben. Bij ons in de organisatie zitten ook mensen die niet van de muziek houden, maar zij zijn het fanatiekst van iedereen. Het gaat om de gezelligheid.”

Kicken vult haar aan: ,,Er zijn genoeg mensen die maar één keer per jaar reggae horen, en dat is hier. Het draait erom dat je een leuke dag hebt. Iedereen is hier welkom; of je nou purist bent of geen nummer kent.’’

Eerbetoon aan Henny Vrienten

Is er wel een bandje of nummer dat het extra goed doet? ,,Het eerste bandje van de avond was instrumentaal’’, zo vertelt Rumy Jansen, wie medeverantwoordelijk is voor de muziek op het festival. ,,Zij begonnen met een paar nummers van Doe Maar, als eerbetoon aan Henny Vrienten. Een covertje doet het altijd goed. Dat brengt toch een stukje herkenbaarheid met zich mee.’’

