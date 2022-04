Eens bestormde hij het veld, nu kookt De Vender voor de spelers van Helmond Sport: ‘Begon met een klont meel’

Lightyear gaat 5000 zonneauto’s maken voor deelplat­form My­Wheels

HELMOND - Wie graag in een zonneauto van het Helmondse Lightyear wil rijden kan daarvoor straks ook terecht op deelplatform MyWheels. Volgens een nieuwe overeenkomst zal het Nederlandse zonneautobedrijf volgend jaar een beperkt aantal exemplaren van zijn eerste model Lightyear One aanbieden op MyWheels. Als over een paar jaar het tweede model beschikbaar is, gaan er vervolgens 5000 exemplaren naar het deelplatform.

20 april