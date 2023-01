Eerst geen en dan toch wel vergunning voor bouwplan ’t Aambeeld in Stiphout; ommezwaai valt verkeerd

André Hazes leerde zangeres Senna ‘om schijt te hebben aan fouten maken’

HELMOND - Als achttienjarige weet ze al wat het is om in een vol Ziggo Dome te staan: liefst negen keer dit jaar (bij o.a. Holland Zingt Hazes en Muziekfeest van het jaar). Onlangs kwam haar eerste cd uit. En in 2023 jaar brengt ze een eigen show in De Effenaar. Het gaat hard met Senna Willems, met hulp van Hazes.

