Eerste negen vluchtelingen krijgen bed, bad en brood aangeboden in oud schoolgebouw in Helmond

HELMOND - De eerste negen vluchtelingen uit Oekraïne zijn dinsdagmiddag opgevangen in het oude Dr.-Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan in Helmond. Zij werden in alle rust verwelkomd door hulpverleners van het Leger des Heils en Stichting Maatschappelijke Opvang.

De voormalige school werd de afgelopen periode verbouwd tot opvanglocatie, waar straks in totaal tweehonderd mensen kunnen worden gehuisvest. Op dit moment is het gebouw voor zo'n vijftig mensen bewoonbaar. Onder de eerste negen vluchtelingen, is in ieder geval één baby, laat de gemeente desgevraagd weten. Hoe de samenstelling er de komende maanden precies gaat uitzien, is nog onduidelijk.

Helmond verwacht vooralsnog vooral vrouwen en kinderen te gaan verwelkomen. ,,Dat is nu overal het beeld natuurlijk”, zegt een woordvoerder. De Oekraïners die in De Knip verblijven, slapen in verbouwde klaslokalen. ,,We proberen gezinnen zoveel mogelijk bij elkaar te houden.”

Bed, bad en brood

De veiligheidsregio's coördineren de opvang van de oorlogsslachtoffers, waarvan er in Zuidoost-Brabant in totaal tweeduizend worden opgevangen. Het Microlab in Eindhoven, op Strijp-S, doet dienst als doorstroomlocatie.

In totaal telt Helmond nu vier locaties waar vluchtelingen ‘bed, bad en brood’ krijgen. Aan de Torenstraat, Margrietlaan en Mierloseweg worden 120 slachtoffers van de oorlog opgevangen; nog eens 130 verblijven bij mensen thuis.

,,Op al deze centrale plekken is er altijd iemand aanwezig waar deze vluchtelingen zich tot kunnen wenden”, zegt de zegsvrouw van de gemeente. ,,Mochten inwoners vragen hebben of overlast ervaren, dan kunnen ze direct contact zoeken met de woonbegeleiders.”

Meer informatie en contactgegevens van de begeleiders zijn te vinden op helmond.nl/oekraine.

Volledig scherm Aankomst van de eerste Oekraïense vluchtelingen in het oude Dr.-Knippenbergcollege © René Manders/DCI Media