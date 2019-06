Eerste zonneauto van Helmondse Lightyear onthuld

VideoHELMOND - Het prototype van de eerste particuliere zonneauto van de Helmondse scale-up Lightyear is vandaag onthuld in Katwijk. De Lightyear One, zoals het eerste model heet, vormt het startpunt van Lightyear’s missie om schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar te maken.

Het is de eerste keer dat de Lightyear One aan de wereld wordt getoond. De auto moet in 2020 op de Nederlandse wegen rijden. Lightyear wil met deze auto de twee grootste nadelen van elektrische auto’s oplossen: de actieradius en het laadproces. De zonne-auto kan een lange tijd rijden zonder gebruik te maken van een laadpaal. De batterij gaat zo'n zeshonderd tot achthonderd kilometer mee, afhankelijk van het gebruik. D Lightyear One kost 119.000 euro excl. BTW en tijdens het evenement werd de 100ste auto verkocht.

De auto werd gepresenteerd in de TheaterHangaar in Katwijk. De belangstelling was groot, ook van buitenlandse media uit Engeland, Zweden, Frankrijk en Italië. Tijdens een waanzinnige presentatie in het draaiende theater aan de kust werd toegewerkt naar de apotheose. De 130 medewerkers van Lightyear hebben in twee jaar tijd al hun bloed, zweet en tranen gestopt in deze mijlpaal.

Co-founder Tessie Hartjes straalt van oor tot oor als ze naast de auto staat. ,,Hier is door het team zo ontzettend hard aan gewerkt de afgelopen tijd. Vaak tot diep in de nacht. Het is een onbeschrijfelijk moment om dit nu aan de wereld te laten zien.”

Het prototype is het eerste werkende bewijs van de ambities van Lightyear. ,,Het is ons enige model dus we verplaatsen 'm nog met een trailer. Over twee weken gaat de auto naar de windtunnel toe in Italië zodat we echt de aerodynamica kunnen testen. We hebben het al honderden keren gesimuleerd en doorberekend, maar nu hebben we een echte auto en kunnen we het echt gaan testen.”

Het is de bedoeling dat er nu wordt gewerkt aan meerdere prototypes zodat er ook uiteindelijk een crashtests en heel veel andere tests kunnen worden gedaan. ,,Daar gaat de komende 1,5 jaar tot twee jaar in zitten.”

Solar Team Eindhoven

Lightyear is opgericht in 2016 door vijf teamleden van Solar Team Eindhoven die meededen aan de World Solar Challenge in Australië. Zij maakten de eerste gezinsauto op zonne-energie en wonnen daarmee het wereldkampioenschap.

Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven, kan ook bijna niet geloven wat zijn ex-studenten in twee jaar tijd hebben gerealiseerd. ,,Er zijn veel momenten geweest waarop ik tegen ze zei: dat gaat niet lukken. Dat was al zo toen ze de eerste gezinsauto op zonne-energie ontwierpen voor de World Solar Challenge in Australië. En dat was zo toen ze begonnen aan dit verbazingwekkende avontuur met Lightyear. Maar telkens bewijzen ze mijn ongelijk, en dat is precies wat ik hoopte.”

Volgens de directeur is een van de geheimen van de mensen achter Lightyear dat ze alles nét even anders doen dan andere automerken. ,,Alles waarvan ze denken dat anderen het beter kunnen, laten ze door andere doen. Daardoor kunnen ze met een heel klein team toch een hele goede auto maken en zie je dat ze veel sneller zijn.”

Ruud Koornstra is een van de eerste die de Lightyear One heeft gekocht. De ondernemend activist en nationale energiecommissaris was ook de eerste in Nederland met een Lotus, Fisker Karma. ,,Ik vind het waanzinnig wat deze ondernemers doen. Het getuigt van lef en doortastendheid dat ze dit op zo’n on-Europese manier aanpakken. Een diepe buiging is op zijn plaats. Volgens Koornstra zijn mensen zoals de jonge ondernemers van Lightyear nodig om een revolutie te ontketenen in de auto-industrie. ,,Ze omringen zich met de goede mensen en combineren dat met een goede samenwerking met ‘ouderwetse’ ontwerpers. Zo nemen ze de hele industrie mee naar de nieuwe realiteit. Ze trappen makkelijker heilige huisjes omver en zijn minder gevangen in economische belangen.”

Volledig scherm De nieuwste zonne-auto van Lightyear onthuld in Katwijk. © Jelle Krekels/ED

Wat is de Lightyear One voor auto? Een exclusieve personenwagen die twee keer minder energie gebruikt dan een Tesla en zichzelf kan opladen met zonnecellen. De Helmondse Lightyear One belooft ‘een elektrische revolutie’ met een actieradius van 800 kilometer op één acculading. Door zonnecellen in de carosserie kan de auto zelf z’n elektriciteit opwekken. Volgens berekeningen van Lightyear is het in Nederland mogelijk om jaarlijks 8.000 tot 10.000 kilometer te rijden op zonne-energie. Voor meer kilometers zal hij moeten opladen met stroom via het stopcontact. Hoeveel kost die auto dan? Prijs: 119.000 euro, exclusief btw. Van de auto, die plek biedt aan vijf personen, zijn al bijna tachtig exemplaren verkocht. Twintig ervan kwamen van Leaseplan Nederland. Met die deal wordt Leaseplan een van de belangrijkste investeerders in Lightyear. Wat is Lightyear voor een bedrijf? Het Helmondse bedrijf begon een paar jaar geleden als spin-off van een studententeam dat in 2015 meedeed aan de World Solar Challenge in Australië. Ze wonnen glansrijk met hun ‘eerste gezinsauto op zonne-energie’ en kregen een rotsvast geloof in de zon als energiebron. Wat begon met een paar enthousiast techniekstudenten van de TU Eindhoven is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan honderd werknemers. Ze zitten zelfs aan tafel met ontwerpers van Ferrari om te bouwen aan de auto van de toekomst.

Wanneer rij ik in een zonne-auto?

Voorlopig alleen als je de lotto wint en geduld hebt. De auto komt pas eind 2020 op de markt en kost dan 119.000 euro excl. BTW. Al honderd mensen kochten er een. Hoe sneller de technologie, hoe meer mensen de auto kopen en hoe sneller hij ook toegankelijk wordt voor lagere inkomens. De auto is ook te leasen.