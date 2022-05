Elisah neemt haar eigen pannen mee naar de friettent om afvalberg te laten slinken

Scheermesjes, tandenborstels, allerlei bonte prullaria en een enorme hoeveelheid microplastics. In plaats van het beloofde, parelwitte idyllische strand trof Elisah Pals slechts rotzooi aan tijdens een tussenstop op een reis door Colombia. ,,Dat was het moment waarop ik voelde dat ik in actie moest komen. Op dat strand is Zero Waste Nederland ontstaan.”