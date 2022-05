Er komt toch geen Natuurpoort in Helmond: ambitieus plan voor horecapaviljoen in Stiphoutse bossen sneuvelt

De skyline van Eindhoven vanaf Helmondse Ameideflat

HELMOND - Fotograaf Wim van den Broek wil nog weleens op het dak van de Ameideflat in Helmond gaan staan om vanaf die hoogte plaatjes te schieten. Dit keer is het weer zo helder dat hij in hetzelfde beeld zowel Helmond als de skyline van Eindhoven weet te vangen.

5 mei