‘Er liep een leeuw door de stad’ prikkelt en zet aan tot nadenken

Automobi­list negeert stopteken en wordt na achtervol­ging in Helmond aangehou­den

HELMOND - Een automobilist is woensdagavond rond 18.15 uur na een korte achtervolging aangehouden in Helmond. Twee politiewagens gingen achter de bestuurder van de Fiat Panda aan in de wijk Brouwhuis.

6 juli